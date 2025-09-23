Milan un mese che ha cambiato tutto | dalla vittoria col Lecce al sogno Scudetto

Neanche trenta giorni fa il Milan aveva battuto il Lecce al Via del Mare con uno 0-2 giudicato sufficiente ma non brillante. Oggi, sempre contro i salentini, la sensazione è completamente diversa: il Diavolo è apparso trasformato, con un’identità precisa, un entusiasmo nuovo e ambizioni che iniziano a farsi concrete. Non è solo questione di risultato, ma di spirito, di convinzione collettiva. Persino senza Leao, il Milan ha mostrato la sicurezza di una squadra che sa dove vuole arrivare. Il mercato ha inciso profondamente. Tre nuovi innesti hanno portato qualità e alternative, ma è soprattutto Adrien Rabiot ad aver spostato gli equilibri, dando solidità e verticalità a un centrocampo che oggi appare più maturo e competitivo. 🔗 Leggi su Milanzone.it