A San Siro è stata una serata senza storia. Il Milan di Allegri ha dominato dall'inizio alla fine, imponendo ritmo, qualità e una condizione fisica impressionante che ha lasciato il Lecce senza fiato. I rossoneri hanno colpito addirittura quattro legni, trasformando una gara di Coppa Italia in un assedio continuo. Alla fine il tabellino dice 3-0, ma il punteggio avrebbe potuto assumere proporzioni ben più ampie. Una vittoria netta che proietta il Diavolo agli ottavi, dove troverà la Lazio in una sfida dal profumo di grande calcio. Gimenez e Nkunku: prime gioie rossonere. I primi venti minuti raccontano già tutto.

Milan travolgente: Gimenez e Nkunku si sbloccano, Lecce annientato