Milan solita fame e obiettivo Coppa Max | Da evitare i rigori alla fine
Max Allegri ha il dono della chiarezza. E se in queste ore spiega che la coppa Italia è uno degli obiettivi dichiarati del nuovo Milan vuol dire che questa volta non intende giocare a nascondino. E lo fa in modo risoluto. «Dobbiamo evitare la coda dei rigori, che sono una lotteria» secondo radicate convinzioni, per sbarcare negli ottavi del torneo che è poi il minimo sindacale per le aspettative del club. Questo è il primo punto fissato sul terreno umido di Milanello. Il secondo, sempre in tema di trasparenza, è l'aggiornamento sul conto della salute di Leao che non gioca nemmeno stasera - e sotto il diluvio di San Siro non sarebbe comunque consigliabile - ed è incerto persino in vista del Napoli, segno che qualcosa dopo il famoso accidente muscolare denunciato il 17 agosto (non elongazione ma lesione come lo stesso interessato Rafa ha poi dichiarato) non è andata per il verso giusto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
