Milan Pulisic non si nasconde e avvisa il Napoli | Vi svelo il nostro obiettivo poi l’annuncio sul big match
Il Milan vince e convince anche in Coppa Italia. Intanto, Christian Pulisic ha lanciato un messaggio importantissimo al Napoli. Oggi era il tempo della Coppa Italia, la quale ha avuto come protagonisti diversi club ma soprattutto il Milan di Massimiliano Allegri. I rossoneri, dopo la vittoria di Udinese, si son confermati anche contro il Lecce con un altro risultato pesante. La sfida si è chiusa sul punteggio di 3-0, ma a rubare la scena son state le parole di Pulisic dinanzi ai microfoni. Pulisic: “Napoli? Noi vogliamo vincere e basta. La partita è importante”. Manca sempre meno al big match tra Milan e Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: milan - pulisic
Milan, si ritorna a lavoro: Pulisic e i big incontrano Allegri a Milanello
Pulisic, la stella polare del Milan: Allegri lo vuole al centro del progetto
Calciomercato Milan, Al-Nassr su Pulisic? Ecco la situazione ad oggi
Milan, turnover in Coppa Italia: Modric e Pulisic riposano, in porta torna Maignan. Prima da titolare per diversi nuovi acquisti - X Vai su X
Milan, all’inferno e ritorno. Krstovic illude il Lecce, Pulisic rianima il Milan: Conceiçao vince in rimonta (2-3). A quasi un mese di distanza dall'ultima volta, i rossoneri ritrovano i tre punti e tornano all'ottavo posto: a Giampaolo non basta la doppietta dell'attaccan - facebook.com Vai su Facebook
Milan, Pulisic non si nasconde e avvisa il Napoli: “Vi svelo il nostro obiettivo”, poi l’annuncio sul big match.
Udinese-Milan 0-3: Pulisic (doppietta) e Fofana firmano la terza vittoria consecutiva di Allegri - I rossoneri allungano la striscia positiva vincendo nettamente in casa dei friulani. Come scrive repubblica.it
Milan-Bari 2-0, le pagelle: Rafael Leao e Pulisic regalano la prima gioia ad Allegri. Esordio di Modric - Davanti a più di 70mila persone il Milan di Marco Landucci (Max Allegri squalificato è in tribuna) vince la sua prima gara ufficiale contro il Bari passando il turno di Coppa Italia e dimostrando di ... Come scrive leggo.it