Milan Pulisic non si nasconde e avvisa il Napoli | Vi svelo il nostro obiettivo poi l’annuncio sul big match

Spazionapoli.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan vince e convince anche in Coppa Italia. Intanto, Christian Pulisic ha lanciato un messaggio importantissimo al Napoli.  Oggi era il tempo della Coppa Italia, la quale ha avuto come protagonisti diversi club ma soprattutto il Milan di Massimiliano Allegri. I rossoneri, dopo la vittoria di Udinese, si son confermati anche contro il Lecce con un altro risultato pesante. La sfida si è chiusa sul punteggio di 3-0, ma a rubare la scena son state le parole di Pulisic dinanzi ai microfoni. Pulisic: “Napoli? Noi vogliamo vincere e basta. La partita è importante”. Manca sempre meno al big match tra Milan e Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Milan, Pulisic non si nasconde e avvisa il Napoli: “Vi svelo il nostro obiettivo”, poi l’annuncio sul big match.

milan pulisic nasconde avvisaUdinese-Milan 0-3: Pulisic (doppietta) e Fofana firmano la terza vittoria consecutiva di Allegri - I rossoneri allungano la striscia positiva vincendo nettamente in casa dei friulani. Come scrive repubblica.it

Milan-Bari 2-0, le pagelle: Rafael Leao e Pulisic regalano la prima gioia ad Allegri. Esordio di Modric - Davanti a più di 70mila persone il Milan di Marco Landucci (Max Allegri squalificato è in tribuna) vince la sua prima gara ufficiale contro il Bari passando il turno di Coppa Italia e dimostrando di ... Come scrive leggo.it

