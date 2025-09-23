Milan Pulisic non si nasconde e avvisa il Napoli | Vi svelo il nostro obiettivo poi l’annuncio sul big match

Il Milan vince e convince anche in Coppa Italia. Intanto, Christian Pulisic ha lanciato un messaggio importantissimo al Napoli. Oggi era il tempo della Coppa Italia, la quale ha avuto come protagonisti diversi club ma soprattutto il Milan di Massimiliano Allegri. I rossoneri, dopo la vittoria di Udinese, si son confermati anche contro il Lecce con un altro risultato pesante. La sfida si è chiusa sul punteggio di 3-0, ma a rubare la scena son state le parole di Pulisic dinanzi ai microfoni. Pulisic: “Napoli? Noi vogliamo vincere e basta. La partita è importante”. Manca sempre meno al big match tra Milan e Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

