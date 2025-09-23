"A costruire ci vuole tempo, per distruggere ci si impiega molto poco". Se vogliamo, Milan-Lecce di questa sera si può anche interpretare così. Esattamente come il momento della squadra rossonera. Le parole di Max Allegri sintetizzano il tutto, anche per chi vuole scalare gerarchie, e costruirsi un posto in una squadra in evoluzione, complici le assenze di Leao o Jashari. "La Coppa Italia è un obiettivo. Arrivare a Roma a maggio è sempre bello perché sono serate meravigliose, non dobbiamo pensare al campionato ma al Lecce, ed evitarci la trappola dei rigori". Max Allegri lancia la sfida con i salentini, con tre uomini in cerca di un posto a sole: Nkunku, Loftus-Cheek e Ricci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Milan, nuovo casting per il top. Nkunku-Gimenez chance d'assalto