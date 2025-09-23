Milan-Lecce un Diavolo d’assalto pensando al Napoli | Allegri lancia Nkunku in attacco

Pianetamilan.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera, alle ore 21:00, contro il Lecce di Eusebio Di Francesco a 'San Siro' per il secondo turno della Coppa Italia 2025-2026, Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, proporrà Christopher Nkunku titolare in attacco per la prima volta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan lecce diavolo d8217assaltoCoppa Italia, Milan-Lecce: si rivede Maignan, Ricci e Nkunku titolari. Camarda sfida il Diavolo - La convincente vittoria di Udine, terza consecutiva senza subire reti, è un ricordo ancora fresco ma per il Milan è già tempo di. Secondo tuttomercatoweb.com

milan lecce diavolo d8217assaltoMilan, le probabili scelte di Allegri per il Lecce. Maignan e Leao contro il Napoli - match di domenica prossima contro la capolista Napoli e pensare alla Coppa Italia che è uno degli obiettivi stagionali ... Come scrive milannews.it

