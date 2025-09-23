Milan Lecce streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Coppa Italia

Milan Lecce streaming live, tv e probabili formazioni della partita di Coppa Italia. MILAN LECCE STREAMING TV – Questa sera, martedì 23 settembre 2025, alle ore 21 Milan e Lecce scendono in campo allo stadio San Siro di Milano per il secondo turno della Coppa Italia 2025-2026. Dove vedere Milan Lecce in diretta tv e live streaming? Mediaset? Sky Sport? Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La finale di Coppa Italia tra Milan e Lecce sarà visibile in diretta tv in chiaro, gratis, su Italia 1. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Milan Lecce streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Coppa Italia

