Milan-Lecce Sticchi Damiani | Speriamo di dare un contributo a Camarda per la sua crescita

Pianetamilan.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sticchi Damiani, presidente giallorosso, ha parlato a 'Mediaset' prima di Milan-Lecce, partita dei sedicesimi della Coppa Italia 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan lecce sticchi damiani speriamo di dare un contributo a camarda per la sua crescita

© Pianetamilan.it - Milan-Lecce, Sticchi Damiani: “Speriamo di dare un contributo a Camarda per la sua crescita”

In questa notizia si parla di: milan - lecce

Pronostico Lecce-Milan, i precedenti parlano chiaro: riscatto immediato

CM.com – Lecce-Milan: dove vederla in diretta tv e streaming

Lecce-Milan 0-2, prima vittoria per Allegri

Lecce-Milan, 0-2, Sticchi Damiani: dobbiamo ancora lavorare molto e, lavoreremo; Sticchi Damiani dopo Lecce-Milan, dobbiamo lavorare ancora molto; LECCE - Sticchi Damiani: No alle sentenze ad agosto: vigili sul mercato, avanti con serenità.

milan lecce sticchi damianiMilan-Lecce, Sticchi Damiani: “Speriamo di dare un contributo a Camarda per la sua crescita” - Sticchi Damiani, presidente giallorosso, ha parlato a 'Mediaset' prima di Milan- Secondo msn.com

Lecce, Sticchi Damiani: "Camarda si è già ambientato, il Milan si è fidato di noi" - Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, parla a Tuttosport della sfida di domani contro il Milan, che aprirà la stagione interna della squadra salentina: "Ci sarà un Via del Mare molto caldo, ... Da tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Lecce Sticchi Damiani