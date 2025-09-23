Milan-Lecce si avvicina l’esordio dal primo minuto di Nkunku?

Pianetamilan.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani sera andrà in scena a San Siro Milan-Lecce di Coppa Italia. Ci sarà l'esordio dal primo minuto di Christopher Nkunku?. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan lecce si avvicina l8217esordio dal primo minuto di nkunku

© Pianetamilan.it - Milan-Lecce, si avvicina l’esordio dal primo minuto di Nkunku?

In questa notizia si parla di: milan - lecce

Pronostico Lecce-Milan, i precedenti parlano chiaro: riscatto immediato

CM.com – Lecce-Milan: dove vederla in diretta tv e streaming

Lecce-Milan 0-2, prima vittoria per Allegri

Lecce-Milan Allegri prepara la sorpresa | De Winter verso l’esordio dal 1’.

Lecce-Milan 0-2: video, gol e highlights - In avvio Gabbia segna di testa ma dopo revisione al Var l'arbitro annulla per ... Segnala sport.sky.it

Serie A: Loftus-Cheek e Pulisic, il Milan riparte a Lecce - 0 al Via del Mare di Lecce, primo successo in campionato e sconfitta contro la Cremonese messa alle spalle. Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Lecce Avvicina L8217esordio