Milan-Lecce Pulisic | Voglio fare sempre più gol! Il Napoli? Vogliamo vincere

Pianetamilan.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Christian Pulisic, giocatore rossonero, ha parlato a 'Mediaset' al termine di Milan-Lecce, partita dei sedicesimi della Coppa Italia 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan lecce pulisic voglio fare sempre pi249 gol il napoli vogliamo vincere

© Pianetamilan.it - Milan-Lecce, Pulisic: “Voglio fare sempre più gol! Il Napoli? Vogliamo vincere”

In questa notizia si parla di: milan - lecce

Pronostico Lecce-Milan, i precedenti parlano chiaro: riscatto immediato

CM.com – Lecce-Milan: dove vederla in diretta tv e streaming

Lecce-Milan 0-2, prima vittoria per Allegri

Milan-Lecce LIVE; Milan-Lecce, diretta Coppa Italia: dominio rossonero, agli ottavi c'è la Lazio LIVE; FINALE Milan-Lecce 3-0: Gimenez, Nkunku in sforbiciata e Pulisic. Rossoneri dominanti: che show.

milan lecce pulisic voglioMilan-Lecce (2-0): fuori Saelemaekers e Nkunku per Athekame e Pulisic - 61' | Doppio cambio nel Milan: fuori un esausto Saelemaekers e Nkunku, dentro Athekame e Pulisic. Scrive milannews.it

Il Lecce resta in 10, comodo tris per il Milan. Allegri vola agli ottavi: incontrerà la Lazio - In mezzo, una partita dominata, una traversa e tre pali che potevano far finire con un punteggio ancora più rotondo questo sedicesimo di Coppa It ... Secondo gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Lecce Pulisic Voglio