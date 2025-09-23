Milan-Lecce | probabili formazioni riflessioni e chiavi tattiche

Questa sera il Milan scende in campo per i sedicesimi di Coppa Italia contro il Lecce a San Siro. È l'occasione per fare turnover e dare minutaggio a chi finora ha giocato meno, pur mantenendo una base competitiva per passare il turno. Allegri, ancora squalificato, lascerà la gestione operativa in panchina a Marco Landucci. Le probabili formazioni. Milan (3-5-2) Portiere: Maignan o in alternativa Terracciano come possibile secondo. Difesa: Tomori, De Winter, e uno tra Gabbia e Pavlovi?; si profila quindi una difesa a tre classica, con De Winter favorito per una maglia dal primo minuto.

