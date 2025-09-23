Milan-Lecce Leao out In campo contro il Napoli? Ecco cosa filtra dai rossoneri

Rafael Leao, attaccante del Milan fermo dallo scorso 17 agosto per un infortunio al polpaccio, salterà anche la partita di questa sera in Coppa Italia contro il Lecce, alle ore 21:00 a 'San Siro'. Ma il suo calvario potrebbe finire presto: le ultime. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Lecce, Leao out. In campo contro il Napoli? Ecco cosa filtra dai rossoneri

