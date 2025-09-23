Milan-Lecce le pagelle | finalmente Gimenez 6,5 Bartesaghi che personalità 7

Rabiot è già fondamentale per Allegri. Camarda isolatissimo, almeno guadagna un giallo. Siebert, che disastro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milan-Lecce, le pagelle: finalmente Gimenez, 6,5. Bartesaghi, che personalità 7

In questa notizia si parla di: milan - lecce

Lecce-Milan 0-2, prima vittoria per Allegri

Milan-Lecce (3-0), le pagelle: Santiago Gimenez finalmente in gol, Nkunku illumina San Siro e poi il solito Pulisic. Ma con il Lecce in 10 è tutto, troppo facile - Il Milan di Massimiliano Allegri (ancora in tribuna per squalifica e sostituito da Marco Landucci) si regala gli ottavi di finale di Coppa Italia (a dicembre contro la Lazio). Lo riporta msn.com

