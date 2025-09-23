Milan-Lecce le pagelle | finalmente Gimenez 6,5 Bartesaghi che personalità 7

Gazzetta.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rabiot è già fondamentale per Allegri. Camarda isolatissimo, almeno guadagna un giallo. Siebert, che disastro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

milan lecce le pagelle finalmente gimenez 65 bartesaghi che personalit224 7

© Gazzetta.it - Milan-Lecce, le pagelle: finalmente Gimenez, 6,5. Bartesaghi, che personalità 7

In questa notizia si parla di: milan - lecce

Pronostico Lecce-Milan, i precedenti parlano chiaro: riscatto immediato

CM.com – Lecce-Milan: dove vederla in diretta tv e streaming

Lecce-Milan 0-2, prima vittoria per Allegri

Milan-Lecce, le pagelle: finalmente Gimenez, gran gol di Nkunku; Milan-Lecce (3-0), le pagelle: Santiago Gimenez finalmente in gol, Nkunku illumina San Siro e poi il solito Pulisic. Ma con il Lecce in...; FINALE Milan-Lecce 3-0: Gimenez, Nkunku in sforbiciata e Pulisic. Rossoneri dominanti: che show.

milan lecce pagelle finalmenteMilan-Lecce (3-0), le pagelle: Santiago Gimenez finalmente in gol, Nkunku illumina San Siro e poi il solito Pulisic. Ma con il Lecce in 10 è tutto, troppo facile - Il Milan di Massimiliano Allegri (ancora in tribuna per squalifica e sostituito da Marco Landucci) si regala gli ottavi di finale di Coppa Italia (a dicembre contro la Lazio). Lo riporta msn.com

milan lecce pagelle finalmenteMilan-Lecce 3-0, le pagelle: Rabiot dominante, Alexis fa quello che vuole - 0 il Lecce nei sedicesimi di finale di Coppa Italia e lo fa con una prestazione da grande squadra. Lo riporta milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Lecce Pagelle Finalmente