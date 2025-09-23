Milan-Lecce Landucci | E’ banale ma se segni e non prendi gol vinci I giovani …

Marco Landucci, vice allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Lecce, partita dei sedicesimi della Coppa Italia 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Lecce, Landucci: “E’ banale, ma se segni e non prendi gol vinci. I giovani …”

In questa notizia si parla di: milan - lecce

Pronostico Lecce-Milan, i precedenti parlano chiaro: riscatto immediato

CM.com – Lecce-Milan: dove vederla in diretta tv e streaming

Lecce-Milan 0-2, prima vittoria per Allegri

Coppa Italia. Al via i sedicesimi: Milan-Lecce 3-0, Cagliari-Frosinone 4-1, Udinese-Palermo, 2-1: Rossoneri, sardi e friulani agli ottavi. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/articoli/2025/09/calcio-coppa-italia-16esimi-primo-turno-23-sette - facebook.com Vai su Facebook

Il #Milan batte il Lecce e vola agli ottavi di #CoppaItalia! Serata perfetta: #Nkunku provoca l'espulsione del Lecce e segna un grande gol; si sblocca Santiago #Gimenez. Sentenza #Pulisic! Centrocampo e difesa lavorano molto bene! 4° clean sheet consecutiv - X Vai su X

Milan Lecce, le parole di Landucci: «Ecco qual è l’obiettivo del Milan. Allegri? E’ il nostro allenatore ed è importante che ci sia in campo» - Milan Lecce, le parole di Landucci nel post partita: ecco cosa ha detto il vice allenatore dei rossoneri dopo il match di Coppa Italia Fabio Grosso, vice allenatore del Milan, ha parlato a Dazn al ter ... Da calcionews24.com

Milan Lecce, Landucci è chiaro: messaggio prima del match - Marco Landucci parla senza filtri: il vice allenatore rossonero manda un segnale alla squadra prima di Milan- spaziomilan.it scrive