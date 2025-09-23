Milan-Lecce Landucci | Contento per Gimenez Napoli? Sarà una bella sfida

Marco Landucci, vice allenatore rossonero, ha parlato a 'Mediaset' al termine di Milan-Lecce, partita dei sedicesimi della Coppa Italia 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Lecce, Landucci: “Contento per Gimenez. Napoli? Sarà una bella sfida”

In questa notizia si parla di: milan - lecce

Pronostico Lecce-Milan, i precedenti parlano chiaro: riscatto immediato

CM.com – Lecce-Milan: dove vederla in diretta tv e streaming

Lecce-Milan 0-2, prima vittoria per Allegri

Coppa Italia. Al via i sedicesimi: Milan-Lecce 3-0, Cagliari-Frosinone 4-1, Udinese-Palermo, 2-1: Rossoneri, sardi e friulani agli ottavi. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/articoli/2025/09/calcio-coppa-italia-16esimi-primo-turno-23-sette - facebook.com Vai su Facebook

Un Milan dominante manda ko il Lecce nei sedicesimi di Coppa Italia Gimenez e Nkunku si sbloccano a San Siro, Pulisic pone fine ai giochi mettendo la firma sul 3-0. Agli ottavi la squadra di Allegri affronterà la Lazio ? #CorrieredelloSport #Milan - X Vai su X

Milan-Lecce LIVE; Landucci post Milan Lecce: “Contenti per Gimenez; Obiettivi? Continuare e migliorarsi”; Milan-Lecce, Landucci: “Dobbiamo migliorare, Napoli forte e rinforzato” E va su Gimenez.

Landucci: "Contento della partita, ma nel primo tempo non mi è piaciuto molto un aspetto" - Le parole del vice allenatore dei rossoneri al termine della sfida contro la squadra di mister Eusebio Di Francesco ... Scrive pianetalecce.it

Landucci: "Ecco quando torna Leao. Gimenez non ha fatto una cosa banale" - allenatore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Milan- Come scrive milannews.it