MILAN-LECCE | i Top 5 rossoneri le pagelle Coppa Italia News
È finita Milan-Lecce, partita del secondo turno della Coppa Italia 2025-2026. Nella video news le pagelle con Top e Flop tra i rossoneri. È finita da pochi minuti Milan-Lecce, partita del secondo turno della Coppa Italia 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro, a Milano. Vediamo insieme, dunque, nella video news le nostre pagelle con Top e Flop tra i calciatori dei rossoneri di Massimiliano Allegri in occasione della sfida contro i giallorossi di Eusebio Di Francesco. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Coppa Italia. Al via i sedicesimi: Milan-Lecce 3-0, Cagliari-Frosinone 4-1, Udinese-Palermo, 2-1: Rossoneri, sardi e friulani agli ottavi. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/articoli/2025/09/calcio-coppa-italia-16esimi-primo-turno-23-sette
"La #CoppaItalia è un obiettivo importante. Il #Milan deve scendere in campo sempre con l'obiettivo di fare il meglio" ? Le parole di Landucci prima della sfida contro il #Lecce?
Milan-Lecce 3-0, le pagelle: Rabiot cambia il gioco di Allegri, l'attacco risponde presente - Prima parata al 71': niente di difficile, in una serata di quasi totale. Lo riporta tuttomercatoweb.com
Milan-Lecce 3-0: il tabellino della gara - 2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic (33' st Odogu); Saelemaekers (16' st Athekame),. Riporta tuttomercatoweb.com