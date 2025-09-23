È finita Milan-Lecce, partita del secondo turno della Coppa Italia 2025-2026. Nella video news le pagelle con Top e Flop tra i rossoneri. È finita da pochi minuti Milan-Lecce, partita del secondo turno della Coppa Italia 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro, a Milano. Vediamo insieme, dunque, nella video news le nostre pagelle con Top e Flop tra i calciatori dei rossoneri di Massimiliano Allegri in occasione della sfida contro i giallorossi di Eusebio Di Francesco. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - MILAN-LECCE: i Top 5 rossoneri, le pagelle / Coppa Italia News