Milan-Lecce Gimenez | Gioco nella squadra dei mie sogni mai pensato di lasciare

Pianetamilan.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Santiago Gimenez, giocatore rossonero, ha parlato a 'Mediaset' al termine di Milan-Lecce, partita dei sedicesimi della Coppa Italia 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan lecce gimenez gioco nella squadra dei mie sogni mai pensato di lasciare

© Pianetamilan.it - Milan-Lecce, Gimenez: “Gioco nella squadra dei mie sogni, mai pensato di lasciare”

In questa notizia si parla di: milan - lecce

Pronostico Lecce-Milan, i precedenti parlano chiaro: riscatto immediato

CM.com – Lecce-Milan: dove vederla in diretta tv e streaming

Lecce-Milan 0-2, prima vittoria per Allegri

FINALE Milan-Lecce 3-0: Gimenez, Nkunku in sforbiciata e Pulisic. Rossoneri dominanti: che show; LIVE, Coppa Italia, Milan-Lecce 1-0: Gimenez la sblocca, Rabiot cerca il raddoppio ma colpisce la traversa…; Milan-Lecce, ospiti in dieci dopo 18 minuti: rosso diretto per Siebert.

milan lecce gimenez giocoCoppa Italia, tris del Milan a Lecce. Si sblocca Gimenez, prima gioia per Nkunku e segna anche il solito Pulisic - 0 Marcatori: 21' pt Gimenez, 6' st Nkunku, 19' st Pulisic Milan (3- Lo riporta gazzettadelsud.it

milan lecce gimenez giocoMilan-Lecce 3-0, le pagelle: Rabiot cambia il gioco di Allegri, l'attacco risponde presente - Prima parata al 71': niente di difficile, in una serata di quasi totale. Da tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Lecce Gimenez Gioco