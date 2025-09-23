Milan-Lecce Di Francesco | Camarda ha troppe pressioni
Eusebio Di Francesco, allenatore giallorosso, ha parlato in conferenza al termine di Milan-Lecce, partita dei sedicesimi della Coppa Italia 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: milan - lecce
Pronostico Lecce-Milan, i precedenti parlano chiaro: riscatto immediato
CM.com – Lecce-Milan: dove vederla in diretta tv e streaming
Lecce-Milan 0-2, prima vittoria per Allegri
Coppa Italia. Al via i sedicesimi: Milan-Lecce 3-0, Cagliari-Frosinone 4-1, Udinese-Palermo, 2-1: Rossoneri, sardi e friulani agli ottavi. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/articoli/2025/09/calcio-coppa-italia-16esimi-primo-turno-23-sette - facebook.com Vai su Facebook
Il #Milan batte il Lecce e vola agli ottavi di #CoppaItalia! Serata perfetta: #Nkunku provoca l'espulsione del Lecce e segna un grande gol; si sblocca Santiago #Gimenez. Sentenza #Pulisic! Centrocampo e difesa lavorano molto bene! 4° clean sheet consecutiv - X Vai su X
Camarda pre Milan-Lecce: “Se faccio gol esulto? No non potrei mai farlo”; FINALE Milan-Lecce 3-0: Gimenez, Nkunku in sforbiciata e Pulisic. Rossoneri dominanti: che show; Milan-Lecce stasera in chiaro o in streaming? Dove vedere stasera il match di Coppa Italia.
Milan-Lecce 0-0 | Camarda: "Se segno..."?? Nkunku, palo a porta vuota ?? | OneFootball - Torna protagonista la Coppa Italia: il Milan di Massimiliano Allegri ospita il Lecce di Eusebio Di Francesco a San Siro nei sedicesimi di finale. Si legge su onefootball.com
Camarda a San Siro con il Lecce: i dubbi del Milan e le “pressioni” - Francesco Camarda sarà l’osservato speciale di Allegri in una serata particolare, il primo “ritorno a casa” dopo la decisione di trasferirsi in prestito al Lecce. Lo riporta calciolecce.it