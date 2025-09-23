Milan-Lecce De Winter | Bello esordire a San Siro! Allegri? E’ rimasto molto simile
Koni De Winter, giocatore rossonero, ha parlato a 'Mediaset' prima di Milan-Lecce, partita dei sedicesimi della Coppa Italia 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Pronostico Lecce-Milan, i precedenti parlano chiaro: riscatto immediato
CM.com – Lecce-Milan: dove vederla in diretta tv e streaming
Lecce-Milan 0-2, prima vittoria per Allegri
Coppa Italia. Al via i sedicesimi: Cagliari-Frosinone 4-1, Udinese-Palermo, 2-1: sardi agli ottavi. Alle 21 Milan-Lecce Segui i risultati in diretta su Rainews.it https://www.rainews.it/articoli/2025/09/calcio-coppa-italia-16esimi-primo-turno-23-settembre-cagliari-fro
Milan-Lecce, le formazioni ufficiali: torna Maignan dal 1', debuttano titolari De Winter e Nkunku
De Winter pre Milan-Lecce: “Un onore esordire con la maglia del Milan”; Allegri vara il primo turnover: De Winter e Nkunku titolari in Milan-Lecce di Coppa Italia, le scelte; Milan-Lecce, turnover in vista per Allegri: giocano Bartesaghi e De Winter. Prudenza Maignan. La probabile formazione.
Milan-Lecce, le formazioni ufficiali: Ricci e Bartesaghi titolari, De Winter per Gabbia - Lecce, match valido per i Sedicesimi di finale di Coppa Italia. Lo riporta milannews.it
De Winter a MTV: "Stasera è da dentro o fuori, quindi dobbiamo vincere" - Lecce di Coppa italia Koni De Winter è intervenuto ai microfoni di Milan TV per presentare la sfida di San Siro. Riporta milannews.it