Milan-Lecce Berisha | Dopo i primi 10 minuti era difficile

Berisha, giocatore giallorosso, ha parlato in conferenza al termine di Milan-Lecce, partita dei sedicesimi della Coppa Italia 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Lecce, Berisha: “Dopo i primi 10 minuti era difficile”

In questa notizia si parla di: milan - lecce

Pronostico Lecce-Milan, i precedenti parlano chiaro: riscatto immediato

CM.com – Lecce-Milan: dove vederla in diretta tv e streaming

Lecce-Milan 0-2, prima vittoria per Allegri

Coppa Italia. Al via i sedicesimi: Milan-Lecce 3-0, Cagliari-Frosinone 4-1, Udinese-Palermo, 2-1: Rossoneri, sardi e friulani agli ottavi. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/articoli/2025/09/calcio-coppa-italia-16esimi-primo-turno-23-sette - facebook.com Vai su Facebook

Il #Milan batte il Lecce e vola agli ottavi di #CoppaItalia! Serata perfetta: #Nkunku provoca l'espulsione del Lecce e segna un grande gol; si sblocca Santiago #Gimenez. Sentenza #Pulisic! Centrocampo e difesa lavorano molto bene! 4° clean sheet consecutiv - X Vai su X

Milan, tris al Lecce: decidono Gimenez, Nkunku e Pulisic. Agli ottavi di Coppa Italia c'è la Lazio. Rivivi la diretta; FINALE Milan-Lecce 3-0: Gimenez, Nkunku in sforbiciata e Pulisic. Rossoneri dominanti: che show; Milan-Lecce, oggi i sedicesimi di Coppa Italia: orario, probabili formazioni e dove vederla.

Milan-Lecce 3-0, giallorossi umiliati e bocciati, graziati dai pali e da Fruchtl. Le pagelle - Risultato bugiardo, i salentini avrebbero dovuto prendere almeno altri sei gol. Da leccenews24.it

Milan-Lecce 3-0, le pagelle: Rabiot cambia il gioco di Allegri, l'attacco risponde presente - Prima parata al 71': niente di difficile, in una serata di quasi totale. tuttomercatoweb.com scrive