Milan-Lecce Bartesaghi | Ci siamo posti un obiettivo quest’anno
Bartesaghi, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza al termine di Milan-Lecce, partita dei sedicesimi della Coppa Italia 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: milan - lecce
Pronostico Lecce-Milan, i precedenti parlano chiaro: riscatto immediato
CM.com – Lecce-Milan: dove vederla in diretta tv e streaming
Lecce-Milan 0-2, prima vittoria per Allegri
Coppa Italia. Al via i sedicesimi: Milan-Lecce 3-0, Cagliari-Frosinone 4-1, Udinese-Palermo, 2-1: Rossoneri, sardi e friulani agli ottavi. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/articoli/2025/09/calcio-coppa-italia-16esimi-primo-turno-23-sette - facebook.com Vai su Facebook
Il #Milan batte il Lecce e vola agli ottavi di #CoppaItalia! Serata perfetta: #Nkunku provoca l'espulsione del Lecce e segna un grande gol; si sblocca Santiago #Gimenez. Sentenza #Pulisic! Centrocampo e difesa lavorano molto bene! 4° clean sheet consecutiv - X Vai su X
LIVE, Coppa Italia, Milan-Lecce 1-0: Gimenez la sblocca, Rabiot cerca il raddoppio ma colpisce la traversa…; FINALE Milan-Lecce 3-0: Gimenez, Nkunku in sforbiciata e Pulisic. Rossoneri dominanti: che show; Milan-Lecce, turnover in vista per Allegri: giocano Bartesaghi e De Winter. Prudenza Maignan. La probabile formazione.
Milan, Bartesaghi: "Prima pensiamo a non prendere gol, poi ad attaccare" - Davide Bartesaghi, difensore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Milan- Scrive tuttomercatoweb.com
Milan-Lecce 0-0 | Scaroni sullo stadio: "Ci siamo" Camarda: "Se segno..."?? | OneFootball - Torna protagonista la Coppa Italia: il Milan di Massimiliano Allegri ospita il Lecce di Eusebio Di Francesco a San Siro nei sedicesimi di finale. Riporta onefootball.com