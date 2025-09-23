Milan-Lecce Bartesaghi | Ci siamo posti un obiettivo quest’anno

23 set 2025

Bartesaghi, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza al termine di Milan-Lecce, partita dei sedicesimi della Coppa Italia 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

LIVE, Coppa Italia, Milan-Lecce 1-0: Gimenez la sblocca, Rabiot cerca il raddoppio ma colpisce la traversa…; FINALE Milan-Lecce 3-0: Gimenez, Nkunku in sforbiciata e Pulisic. Rossoneri dominanti: che show; Milan-Lecce, turnover in vista per Allegri: giocano Bartesaghi e De Winter. Prudenza Maignan. La probabile formazione.

milan lecce bartesaghi siamoMilan, Bartesaghi: "Prima pensiamo a non prendere gol, poi ad attaccare" - Davide Bartesaghi, difensore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Milan- Scrive tuttomercatoweb.com

milan lecce bartesaghi siamoMilan-Lecce 0-0 | Scaroni sullo stadio: "Ci siamo" Camarda: "Se segno..."?? | OneFootball - Torna protagonista la Coppa Italia: il Milan di Massimiliano Allegri ospita il Lecce di Eusebio Di Francesco a San Siro nei sedicesimi di finale. Riporta onefootball.com

