Milan-Lecce Allegri | Non dobbiamo sottovalutarli E non dobbiamo arrivare ai rigori

Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, ha parlato così ai canali ufficiali del club alla vigilia di Milan-Lecce, partita del secondo turno della Coppa Italia 2025-2026 in programma stasera, alle ore 21:00, allo stadio di 'San Siro'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Lecce, Allegri: “Non dobbiamo sottovalutarli. E non dobbiamo arrivare ai rigori”

In questa notizia si parla di: milan - lecce

Pronostico Lecce-Milan, i precedenti parlano chiaro: riscatto immediato

CM.com – Lecce-Milan: dove vederla in diretta tv e streaming

Lecce-Milan 0-2, prima vittoria per Allegri

Camarda torna a San Siro, turnover per Allegri: le probabili formazioni di Milan-Lecce - X Vai su X

La gara Milan-Lecce (Coppa Italia), in programma martedì 23 settembre 2025 alle ore 21:00, sedicesimi della Coppa Italia Frecciarossa, sarà diretta dal sig. Paride Tremolada della sez. di Monza, coadiuvato dagli assistenti i sig.ri Khaled Bahri della sez. di Sa - facebook.com Vai su Facebook

Coppa Italia, le parole di Allegri su Leao e sul turnover; Allegri, prima di Conte per il Milan l’ostacolo Lecce in Coppa Italia: “Bisogna vincere”; Milan-Lecce, Allegri: «Nkunku forse dall'inizio. Leao? Da valutare per il Napoli».

Milan-Lecce, Allegri: “Non dobbiamo sottovalutarli. E non dobbiamo arrivare ai rigori” - Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, ha parlato così ai canali ufficiali del club alla vigilia di Milan- Secondo msn.com

Allegri categorico, i giocatori del Milan sono avvisati: “Non dobbiamo farlo” - Lecce di Coppa Italia e Massimiliano Allegri ha mandato un messaggio eloquente ai suoi calciatori. Si legge su milanlive.it