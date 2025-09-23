Milan-Lecce 3-0 le pagelle | dominio rossonero si sbloccano Gimenez e Nkunku Rabiot già leader
A San Siro il Milan di Allegri non lascia scampo al Lecce: 3-0 netto, ritmo altissimo e quattro legni colpiti che rendono la misura del dominio. Una gara che poteva finire con un punteggio più largo, ma che ha comunque confermato lo stato di salute dei rossoneri. Il primo squillo è di Gimenez, che dopo qualche errore sotto porta trova il gol che rompe l’equilibrio. Nella ripresa è il turno di Nkunku, autore di una splendida mezza rovesciata, prima della firma di Pulisic, entrato dalla panchina e subito decisivo. Ma la sensazione è che la vera anima del nuovo Milan si trovi in mezzo al campo: Adrien Rabiot, con inserimenti e qualità, ha dato alla squadra un’impronta riconoscibile. 🔗 Leggi su Milanzone.it
In questa notizia si parla di: milan - lecce
Pronostico Lecce-Milan, i precedenti parlano chiaro: riscatto immediato
CM.com – Lecce-Milan: dove vederla in diretta tv e streaming
Lecce-Milan 0-2, prima vittoria per Allegri
Coppa Italia. Al via i sedicesimi: Milan-Lecce 3-0, Cagliari-Frosinone 4-1, Udinese-Palermo, 2-1: Rossoneri, sardi e friulani agli ottavi. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/articoli/2025/09/calcio-coppa-italia-16esimi-primo-turno-23-sette - facebook.com Vai su Facebook
“La #CoppaItalia è un obiettivo importante. Il #Milan deve scendere in campo sempre con l’obiettivo di fare il meglio” ? Le parole di Landucci prima della sfida contro il #Lecce? - X Vai su X
Coppa Italia. Al via i sedicesimi: in corso Milan-Lecce. Udinese-Palermo 2-1; Milan-Lecce 3-0, pagelle e tabellino: Nkunku e Gimenez si sbloccano, Rabiot dominante, Pulisic una sentenza, si salva solo Fruchtl tra i giallorossi; Festa Milan: i rossoneri schiantano 3-0 il Lecce e vanno agli ottavi con la Lazio.
Il Milan non si ferma, Lecce asfaltato e ottavi di Coppa Italia raggiunti: si sbloccano Gimenez e Nkunku - Rossoneri qualificati agli ottavi di Coppa Italia, dove affronteranno ... Segnala fanpage.it
Milan-Lecce 3-0, le pagelle: Rabiot cambia il gioco di Allegri, l'attacco risponde presente - Prima parata al 71': niente di difficile, in una serata di quasi totale. Si legge su tuttomercatoweb.com