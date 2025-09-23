Milan-Lecce 3-0 le pagelle | dominio rossonero si sbloccano Gimenez e Nkunku Rabiot già leader

A San Siro il Milan di Allegri non lascia scampo al Lecce: 3-0 netto, ritmo altissimo e quattro legni colpiti che rendono la misura del dominio. Una gara che poteva finire con un punteggio più largo, ma che ha comunque confermato lo stato di salute dei rossoneri. Il primo squillo è di Gimenez, che dopo qualche errore sotto porta trova il gol che rompe l’equilibrio. Nella ripresa è il turno di Nkunku, autore di una splendida mezza rovesciata, prima della firma di Pulisic, entrato dalla panchina e subito decisivo. Ma la sensazione è che la vera anima del nuovo Milan si trovi in mezzo al campo: Adrien Rabiot, con inserimenti e qualità, ha dato alla squadra un’impronta riconoscibile. 🔗 Leggi su Milanzone.it

