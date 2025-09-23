Milan Lecce 3-0 la squadra di Allegri inizia a carburare e vola agli ottavi | dominio a San Siro!
Milan Lecce 3-0, gara senza storia in Coppa Italia: i rossoneri, fermati da 4 legni, travolgono i salentini. Una prestazione dominante, una vittoria che non è mai stata in discussione. Il Milan di Massimiliano Allegri (oggi in tribuna per squalifica) travolge il Lecce con un netto 3-0 e si qualifica per gli ottavi di finale di Coppa Italia, dove affronterà la Lazio. A San Siro è andata in scena una gara a senso unico, in cui i rossoneri hanno mostrato una condizione fisica straripante, colpendo anche quattro legni. L’assedio del Milan è iniziato fin dai primi minuti. Nei primi quindici giri d’orologio, i padroni di casa hanno sfiorato il gol in quattro occasioni, la più clamorosa con Christopher Nkunku, che ha colpito un palo a porta vuota. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
"La #CoppaItalia è un obiettivo importante. Il #Milan deve scendere in campo sempre con l'obiettivo di fare il meglio" ? Le parole di Landucci prima della sfida contro il #Lecce?
Coppa Italia. Al via i sedicesimi: in corso Milan-Lecce. Udinese-Palermo 2-1; Milan-Lecce 3-0, pagelle e tabellino: Nkunku e Gimenez si sbloccano, Rabiot dominante, Pulisic una sentenza, si salva solo Fruchtl tra i giallorossi; Festa Milan: i rossoneri schiantano 3-0 il Lecce e vanno agli ottavi con la Lazio.
