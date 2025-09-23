Milan-Lecce 2-0 Nkunku che golazo! Mezza sforbiciata magica del francese

Pianetamilan.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Coppa Italia 2025-26: Milan-Lecce, gara valida per i sedicesimi di finale della competizione. Primo gol in rossonero per Nkunku e che gol. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan lecce 2 0 nkunku che golazo mezza sforbiciata magica del francese

© Pianetamilan.it - Milan-Lecce 2-0, Nkunku che golazo! Mezza sforbiciata magica del francese

In questa notizia si parla di: milan - lecce

Pronostico Lecce-Milan, i precedenti parlano chiaro: riscatto immediato

CM.com – Lecce-Milan: dove vederla in diretta tv e streaming

Lecce-Milan 0-2, prima vittoria per Allegri

Coppa Italia. Al via i sedicesimi: in corso Milan-Lecce. Udinese-Palermo 2-1; LIVE Milan-Lecce 2-0: gol di Nkunku in sforbiciata! Due gol e tre pali per Allegri, ora due cambi; Milan-Lecce LIVE.

milan lecce 2 0Milan-Lecce (2-0): fuori Saelemaekers e Nkunku per Athekame e Pulisic - 61' | Doppio cambio nel Milan: fuori un esausto Saelemaekers e Nkunku, dentro Athekame e Pulisic. Si legge su milannews.it

milan lecce 2 0Lecce-Milan diretta, rossoneri in vantaggio per 2-0 - Il Milan per andare avanti e soprattutto per non spezzare il buon momento di forma, il Lecce per regalarsi una gioia in un avvio di stagione difficile, ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Lecce 2 0