Milan Lecce 1-0 LIVE | gol di Gimenez! Vantaggio dei rossoneri
Milan Lecce: sintesi, cronaca, risultato del match valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia a San Siro Il Milan torna protagonista in Coppa Italia 2025-2026 con una sfida dal sapore speciale. I rossoneri, guidati dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri, tecnico livornese noto per la sua esperienza e per la capacità di gestire grandi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: milan - lecce
Pronostico Lecce-Milan, i precedenti parlano chiaro: riscatto immediato
CM.com – Lecce-Milan: dove vederla in diretta tv e streaming
Lecce-Milan 0-2, prima vittoria per Allegri
Coppa Italia. Al via i sedicesimi: Cagliari-Frosinone 4-1, Udinese-Palermo, 2-1: sardi agli ottavi. Alle 21 Milan-Lecce Segui i risultati in diretta su Rainews.it https://www.rainews.it/articoli/2025/09/calcio-coppa-italia-16esimi-primo-turno-23-settembre-cagliari-fro - facebook.com Vai su Facebook
Milan-Lecce, le formazioni ufficiali: torna Maignan dal 1', debuttano titolari De Winter e Nkunku - X Vai su X
Milan-Lecce LIVE; LIVE Milan-Lecce 1-0: Gimenez si sblocca! Assist di Bartesaghi. Espulso Siebert, il Lecce è in 10; Coppa Italia. Al via i sedicesimi: in corso Milan-Lecce. Udinese-Palermo 2-1.
Milan-Lecce 1-0 | Finalmente Gimenez ? Nkunku è ovunque, Lecce in 10 ?? | OneFootball - Il Milan si è qualificato ai 16esimi di finale di Coppa Italia grazie al 2- Scrive onefootball.com
Milan-Lecce 0-0 | Camarda: "Se segno..."?? Nkunku, palo a porta vuota ?? | OneFootball - Torna protagonista la Coppa Italia: il Milan di Massimiliano Allegri ospita il Lecce di Eusebio Di Francesco a San Siro nei sedicesimi di finale. Lo riporta onefootball.com