Milan Lecce 1-0 LIVE | che traversa di Rabiot!
Milan Lecce: sintesi, cronaca, risultato del match valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia a San Siro Il Milan torna protagonista in Coppa Italia 2025-2026 con una sfida dal sapore speciale. I rossoneri, guidati dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri, tecnico livornese noto per la sua esperienza e per la capacità di gestire grandi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: milan - lecce
Pronostico Lecce-Milan, i precedenti parlano chiaro: riscatto immediato
CM.com – Lecce-Milan: dove vederla in diretta tv e streaming
Lecce-Milan 0-2, prima vittoria per Allegri
“La #CoppaItalia è un obiettivo importante. Il #Milan deve scendere in campo sempre con l’obiettivo di fare il meglio” ? Le parole di Landucci prima della sfida contro il #Lecce? - X Vai su X
Coppa Italia. Al via i sedicesimi: Cagliari-Frosinone 4-1, Udinese-Palermo, 2-1: sardi agli ottavi. Alle 21 Milan-Lecce Segui i risultati in diretta su Rainews.it https://www.rainews.it/articoli/2025/09/calcio-coppa-italia-16esimi-primo-turno-23-settembre-cagliari-fro - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Milan-Lecce 1-0: Gimenez si sblocca, bel gol. Di Francesco è in 10, ora traversa di Rabiot; Milan-Lecce LIVE; Coppa Italia. Al via i sedicesimi: in corso Milan-Lecce. Udinese-Palermo 2-1.
Milan-Lecce 1-0 | Finalmente Gimenez ? Nkunku è ovunque, Lecce in 10 ?? | OneFootball - Il Milan si è qualificato ai 16esimi di finale di Coppa Italia grazie al 2- Da onefootball.com
Milan-Lecce 0-0 | Camarda: "Se segno..."?? Nkunku, palo a porta vuota ?? | OneFootball - Torna protagonista la Coppa Italia: il Milan di Massimiliano Allegri ospita il Lecce di Eusebio Di Francesco a San Siro nei sedicesimi di finale. onefootball.com scrive