Milan Leao | Stavo per andare all’Inter pazzesco Ma non potevo dire di no a Maldini

Pianetamilan.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rafael Leao, attaccante portoghese del Milan attualmente fermo per infortunio, ha rilasciato alcune dichiarazioni molto interessanti al podcast 'Say Less'. Ecco cosa ha detto il numero 10 rossonero, svelando retroscena inediti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

