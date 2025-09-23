Milan Leao | Stavo per andare all’Inter pazzesco Ma non potevo dire di no a Maldini

Rafael Leao, attaccante portoghese del Milan attualmente fermo per infortunio, ha rilasciato alcune dichiarazioni molto interessanti al podcast 'Say Less'. Ecco cosa ha detto il numero 10 rossonero, svelando retroscena inediti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Leao: “Stavo per andare all’Inter, pazzesco. Ma non potevo dire di no a Maldini”

In questa notizia si parla di: milan - leao

