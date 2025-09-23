Milan le condizioni di Leao

(Adnkronos) – Cinque gare consecutive out, compresa quella di oggi contro il Lecce. Quando rientrerà Rafael Leao? Una domanda che tiene sulle spine il Milan e i fantallenatori. Ieri mister Allegri è stato chiaro in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Coppa Italia: il portoghese è ancora malconcio e non sarà disponibile nella sfida ai salentini.  Le condizioni di Leao restano da valutare in vista del big match di campionato di domenica a San Siro contro il Napoli. Leao vive ancora una forma fisica precaria ed è fermo da oltre un mese; difficilmente lo staff medico rossonero forzerà la mano. 🔗 Leggi su Seriea24.it

