Milan le condizioni di Leao
(Adnkronos) – Cinque gare consecutive out, compresa quella di oggi contro il Lecce. Quando rientrerà Rafael Leao? Una domanda che tiene sulle spine il Milan e i fantallenatori. Ieri mister Allegri è stato chiaro in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Coppa Italia: il portoghese è ancora malconcio e non sarà disponibile nella sfida ai salentini. Le condizioni di Leao restano da valutare in vista del big match di campionato di domenica a San Siro contro il Napoli. Leao vive ancora una forma fisica precaria ed è fermo da oltre un mese; difficilmente lo staff medico rossonero forzerà la mano. 🔗 Leggi su Seriea24.it
In questa notizia si parla di: milan - condizioni
Calciomercato Milan, Vlahovic nuovo attaccante? Sì a queste condizioni
Calciomercato, Vlahovic al Milan? Il feeling con Allegri, le condizioni economiche
Allenamento Milan, le condizioni di Maignan: cosa filtra da Milanello
Massimiliano Allegri gela i tifosi del Milan svelando le condizioni di Rafa Leao - facebook.com Vai su Facebook
Milan, preoccupano le condizioni di Maignan: ha lasciato San Siro in stampelle - X Vai su X
Milan, le probabili scelte di Allegri per il Lecce. Maignan e Leao contro il Napoli; Milan, Allegri in Coppa Italia senza Leao: Forse Nkunku dal 1'. Poi la risposta sul rientro; Leao gioca Udinese-Milan? Convocato? Le ultime su infortunio e condizioni.
Infortunio Leao: cambia tutto, l’annuncio da Milano - L'infortunio di Leao continua a rappresentare una sorta di incognita per il Milan. Scrive calciotoday.it
Milan-Lecce, probabili formazioni: le mosse su Maignan e Leao e la possibile scelta sull’ex Camarda - Lecce di Coppa Italia: c’è tensione specialmente sulle condizioni di Leao e Maignan in vista del Napoli Francesco Alessandro Balducci Torna la Copp ... Secondo msn.com