Milan e Inter ufficializzano | Foster e Manica architetti per il nuovo San Siro

L'annuncio a due giorni dalla discussione in Consiglio comunale per la cessione dell'impianto ai club. Sono giorni decisivi per il futuro del calcio in città. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milan e Inter ufficializzano: Foster e Manica architetti per il nuovo San Siro

In questa notizia si parla di: milan - inter

