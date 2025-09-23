Milan e Inter già pensano al futuro San Siro | scelti gli studi Foster+Partners e Manica per costruire il nuovo stadio
È la settimana in cui si decide il futuro dello stadio San Siro: giovedì, 25 settembre, il Consiglio Comunale di Milano comincerà a discutere la delibera confezionata dalla Giunta Sala per la vendita del Meazza e delle aree circostanti a Inter e Milan. Il voto è atteso probabilmente per lunedì 29 settembre. Nel frattempo, Milan e Inter vogliono accelerare i tempi: è stato infatti siglato un accordo con gli studi di architettura Foster+Partners e Manica, guidati rispettivamente da Lord Norman Foster e David Manica. In caso di approvazione della delibera per la vendita della grande funzione urbana San Siro da parte del Consiglio Comunale di Milano, i due studi saranno responsabili della progettazione del nuovo stadio di Milano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
