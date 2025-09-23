Milan col Lecce Allegri sceglie la prudenza | Maignan ancora out
Il portiere sta bene, ma in vista delle sfide con Napoli e Juve, a Milanello non vogliono correre rischi: contro il Lecce in Coppa Italia fiducia a Terracciano. Esordio dal primo minuto per Nkunku e De Winter. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: milan - lecce
Pronostico Lecce-Milan, i precedenti parlano chiaro: riscatto immediato
CM.com – Lecce-Milan: dove vederla in diretta tv e streaming
Lecce-Milan 0-2, prima vittoria per Allegri
Verso Milan-Lecce di Coppa Italia, i precedenti e una curiosità. Rossoneri a una sola rete da… - X Vai su X
La gara Milan-Lecce (Coppa Italia), in programma martedì 23 settembre 2025 alle ore 21:00, sedicesimi della Coppa Italia Frecciarossa, sarà diretta dal sig. Paride Tremolada della sez. di Monza, coadiuvato dagli assistenti i sig.ri Khaled Bahri della sez. di Sa - facebook.com Vai su Facebook
Milan, col Lecce Allegri sceglie la prudenza: Maignan ancora out; Milan-Lecce, Allegri: «Nkunku forse dall'inizio. Leao? Da valutare per il Napoli»; Milan, Allegri non sarà in panchina neanche col Lecce: ecco quando torna.
Milan, col Lecce Allegri sceglie la prudenza: Maignan ancora out - Il portiere sta bene, ma in vista delle sfide con Napoli e Juve, a Milanello non vogliono correre rischi: contro il Lecce in Coppa Italia fiducia a Terracciano. Riporta gazzetta.it
Milan, turnover di coppa: contro il Lecce tocca a Nkunku, De Winter e... Maignan - Allegri mischia le carte nella sfida di domani: torna il francese tra i pali per testare il polpaccio in vista del Napoli. Secondo gazzetta.it