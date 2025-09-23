Milan col Lecce Allegri sceglie la prudenza | Maignan ancora out

Il portiere sta bene, ma in vista delle sfide con Napoli e Juve, a Milanello non vogliono correre rischi: contro il Lecce in Coppa Italia fiducia a Terracciano. Esordio dal primo minuto per Nkunku e De Winter. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

