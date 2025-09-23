Milan Allegri prepara il Lecce con il pensiero al Napoli
Il Milan torna in campo questa sera a San Siro per i sedicesimi di Coppa Italia contro il Lecce, sfida che precede di pochi giorni il big match di campionato con il Napoli. Massimiliano Allegri non vuole sottovalutare l’impegno in coppa, ma allo stesso tempo è consapevole della necessità di gestire energie e uomini in vista della gara contro la capolista. Dopo aver superato il Bari ad agosto nei trentaduesimi, i rossoneri puntano a qualificarsi agli ottavi dove li attende la Lazio. Turnover e nuove occasioni. Il tecnico livornese ha in mente una formazione rinnovata. A riposo elementi cardine come Luka Modric e Christian Pulisic, sostituiti da Samuele Ricci e Christopher Nkunku. 🔗 Leggi su Milanzone.it
