Milan Allegri prepara il Lecce con il pensiero al Napoli

Milanzone.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan torna in campo questa sera a San Siro per i sedicesimi di Coppa Italia contro il Lecce, sfida che precede di pochi giorni il big match di campionato con il Napoli. Massimiliano Allegri non vuole sottovalutare l’impegno in coppa, ma allo stesso tempo è consapevole della necessità di gestire energie e uomini in vista della gara contro la capolista. Dopo aver superato il Bari ad agosto nei trentaduesimi, i rossoneri puntano a qualificarsi agli ottavi dove li attende la Lazio. Turnover e nuove occasioni. Il tecnico livornese ha in mente una formazione rinnovata. A riposo elementi cardine come Luka Modric e Christian Pulisic, sostituiti da Samuele Ricci e Christopher Nkunku. 🔗 Leggi su Milanzone.it

milan allegri prepara il lecce con il pensiero al napoli

© Milanzone.it - Milan, Allegri prepara il Lecce con il pensiero al Napoli

In questa notizia si parla di: milan - allegri

Milan, nuovi contatti per il terzino: Allegri approva la scelta

Milan, colpo in arrivo per Allegri: sta svolgendo le visite mediche

Todaro sorride: “Allegri-Milan? I miei annoiati da Max alla Juve…”

Coppa Italia, le parole di Allegri su Leao e sul turnover; Allegri prepara il turnover in Coppa Italia: pronti almeno 4 cambi col Lecce, uno per reparto; Milan, news su Gimenez: non può più sbagliare. Allegri prepara il piano B.

milan allegri prepara lecceMilan-Lecce pronostico e quote: la chicca dell'esperto sul primo tempo - Infatti, le quote per l’Over 2,5 sono leggermente inferiori rispetto a quelle ... calciomercato.com scrive

Formazione Milan contro il Lecce: Allegri prepara un turnover mirato contro il Lecce, la scelta su Maignan - Il Milan è pronto alla sfida di Coppa Italia con il Lecce: Allegri opterà per diversi cambi di formazione con l’obiettivo comunque di vincere. Come scrive notiziemilan.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Allegri Prepara Lecce