Migrazioni e partenze | terzo seminario universitario con il filosofo Alfonso Maurizio Iacono

23 set 2025

La mobilità come esperienza esistenziale, la partenza come ricerca di nuovi orizzonti. Sarà questo il filo conduttore del terzo incontro del ciclo di seminari “Mobilità e (s)radicamenti: trame di vita e di comunità”, promosso dal Polo territoriale universitario di Agrigento dell’Università di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: migrazioni - partenze

