Migrazione autunnale le rotte e i luoghi migliori per ammirare lo spettacolare viaggio degli uccelli nei cieli d’Italia

Roma, 23 settembre 2025 – Durante il mese di settembre e l’inizio di ottobre il cielo diventa un posto affollato: lo spazio si riempie di richiami e di ali che fendono l’aria attraverso le nuvole. La fine dell’estate segna il momento in cui in natura si captano i primi segnali che una nuova stagione è alle porte, il cambiamento è nell’aria. I cieli italiani si trasformano in strade invisibili per milioni di uccelli migratori. Rondini, balestrucci e rondoni si radunano in grandi stormi, i falchi pecchiaioli attraversano lo Stretto di Messina e le cicogne cercano la loro via verso l’Africa. Per molte specie è il momento di lasciare i luoghi di nidificazione in Europa per affrontare un lungo viaggio verso i quartieri di svernamento, spesso a migliaia di chilometri di distanza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

