Migrazione autunnale le rotte e i luoghi migliori per ammirare lo spettacolare viaggio degli uccelli nei cieli d’Italia
Roma, 23 settembre 2025 – Durante il mese di settembre e l’inizio di ottobre il cielo diventa un posto affollato: lo spazio si riempie di richiami e di ali che fendono l’aria attraverso le nuvole. La fine dell’estate segna il momento in cui in natura si captano i primi segnali che una nuova stagione è alle porte, il cambiamento è nell’aria. I cieli italiani si trasformano in strade invisibili per milioni di uccelli migratori. Rondini, balestrucci e rondoni si radunano in grandi stormi, i falchi pecchiaioli attraversano lo Stretto di Messina e le cicogne cercano la loro via verso l’Africa. Per molte specie è il momento di lasciare i luoghi di nidificazione in Europa per affrontare un lungo viaggio verso i quartieri di svernamento, spesso a migliaia di chilometri di distanza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: migrazione - autunnale
Festival dell’Accoglienza 2025! Dal 19 settembre al 29 ottobre “La speranza è una radice”. Al via l’appuntamento autunnale del Festival dell’Accoglienza 2025, dedicato ai temi della migrazione e della multiculturalità, organizzato dalla Pastorale Migrant - facebook.com Vai su Facebook
Migrazione dei colibrì a Texas 2025; San Colombano, tutti con il naso all’insù per scoprire il volo degli uccelli migratori; La migrazione delle gru: lo spettacolo d’autunno nei cieli italiani.
Migrazione autunnale, le rotte e i luoghi migliori per ammirare lo spettacolare viaggio degli uccelli nei cieli d’Italia - Dal falco pecchiaiolo alle rondini, settembre segna la fine della stagione e il momento degli spostamenti. Segnala msn.com