Migranti Trump | ‘ONU dovrebbe fermare le invasioni non crearle o finanziarle’

Imolaoggi.it | 23 set 2025

''l'Onu incoraggia l'invasione di alcuni Paesi attraverso l'immigrazione illegale''. Lo ha detto Donald Trump. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

