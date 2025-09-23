Migranti | sindaci di Arezzo Siena e Grosseto favorevoli a un Cpr in Toscana

Firenzepost.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AREZZO – In una nota congiunta, i sindaci di centrodestra di Arezzo, Grosseto e Siena, Alessandro Ghinelli, Antonfrancesco Vivarelli Colonna e Nicoletta Fabio, hanno espresso soddisfazione per l’ipotesi di realizzare un Cpr in Toscana e destinato a chi non ha diritto a rimanere in Italia e che ha precedenti per reati come stupri e spaccio. . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

migranti sindaci di arezzo siena e grosseto favorevoli a un cpr in toscana

© Firenzepost.it - Migranti: sindaci di Arezzo, Siena e Grosseto favorevoli a un Cpr in Toscana

In questa notizia si parla di: migranti - sindaci

L’arrivo a Porto Empedocle delle salme dei migranti morti in mare, il prefetto: "I sindaci li accolgono con rispettoso silenzio”

Il prefetto incontra 14 sindaci della Tuscia: si parla di sicurezza stradale, protezione civile e migranti

"Numero di migranti nella norma e incidenti stradali mortali sotto la media": il confronto tra sindaci e prefetto

Migranti, i sindaci di Arezzo, Grosseto e Siena: sì a un Cpr in Toscana; Il Governo dice sì al centro per i migranti tra Grosseto, Siena e Arezzo. Soddisfatti i sindaci; In Toscana due Cpr per extracomunitari irregolari. Ghinelli. Bene così.

migranti sindaci arezzo sienaIl Governo dice sì al centro per i migranti tra Grosseto, Siena e Arezzo. Soddisfatti i sindaci - GROSSETO – “Il governo ha ascoltato e raccolto l’appello dei sindaci per la tutela della sicurezza dei cittadini nelle città. Secondo msn.com

Migranti, il sindaco: “Sì a Cpr per irregolari, Governo ha ascoltato appello per la sicurezza” - “Il Governo ha ascoltato e raccolto l’appello dei sindaci per la tutela della sicurezza dei cittadini nelle città. Da grossetonotizie.com

Cerca Video su questo argomento: Migranti Sindaci Arezzo Siena