AREZZO – In una nota congiunta, i sindaci di centrodestra di Arezzo, Grosseto e Siena, Alessandro Ghinelli, Antonfrancesco Vivarelli Colonna e Nicoletta Fabio, hanno espresso soddisfazione per l’ipotesi di realizzare un Cpr in Toscana e destinato a chi non ha diritto a rimanere in Italia e che ha precedenti per reati come stupri e spaccio. . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Migranti: sindaci di Arezzo, Siena e Grosseto favorevoli a un Cpr in Toscana

L’arrivo a Porto Empedocle delle salme dei migranti morti in mare, il prefetto: "I sindaci li accolgono con rispettoso silenzio”

Il prefetto incontra 14 sindaci della Tuscia: si parla di sicurezza stradale, protezione civile e migranti

"Numero di migranti nella norma e incidenti stradali mortali sotto la media": il confronto tra sindaci e prefetto

Un documento che sottolinea come lo Stato italiano non abbia versato un totale di 80 milioni di euro ai comuni, necessari per far fronte all’assistenza ai migranti minori non accompagnati, è stato siglato oggi a Gorizia dai sindaci della regione. Nella lettera si s - facebook.com Vai su Facebook

È guerra aperta sulla "caccia agli irregolari": da un lato Donald Trump che intende estendere i blitz anti migranti con l'appoggio della Guardia nazionale, dall'altro i governatori e i sindaci dem delle "città santuario". #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/ - X Vai su X

