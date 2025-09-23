Migranti irregolari il ministero dell' Interno crea i Cpr per spacciatori e violentatori
Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi avrebbe in programma di realizzare in Toscana un nuovo Cpr per i migranti che non hanno diritto a restare in Italia e che hanno precedenti per reati gravissimi. Lo apprende l'Adnkronos da fonti del Viminale. Il nuovo Cpr La struttura ospiterà gli stranieri che hanno commesso reati gravi, come spaccio di sostanze stupefacenti o violenza sessuale e per i quali è stato disposto il rimpatrio. Sulla base delle normative vigenti, i clandestini (migranti irregolari) vengono trattenuti nei Cpr a seguito della convalida di un giudice e possono lasciare il centro in qualsiasi momento, purché accettino di essere rimpatriati nel Paese di origine. 🔗 Leggi su Iltempo.it
