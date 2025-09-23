Migliore sfogliatella il Gambrinus vince la sfida di Foodish

Napolitoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La frolla al limone e la sfogliatella salsiccia e friarielli del Gran Caffè Gambrinus hanno conquistato Joe Bastianich e Fru (Gianluca Colucci) nella puntata di Foodish in onda su TV8 che ha avuto come protagonista i dolci tipici napoletani anche in versione salata. A vincere al termine della. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

