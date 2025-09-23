Miglior horror recente da non perdere

Un film che unisce elementi di occulto, vendetta e tensione psicologica. Nel panorama cinematografico degli ultimi dieci anni, il genere horror ha sperimentato una vera e propria rinascita, grazie a opere capaci di innovare linguaggi e suscitare nuove paure. Tra le produzioni più sorprendenti e meno conosciute dal grande pubblico si distingue un film che ha saputo conquistare critica e appassionati: Oddity. Diretto da Damian McCarthy, questa pellicola si caratterizza per la sua capacità di fondere atmosfere gotiche, tensione psicologica e tematiche sovrannaturali, emergendo come uno tra i titoli più acclamati della sua generazione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it



