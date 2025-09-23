Miglio torna in campo l' ex presidente della Provincia dice sì a Decaro | Non sono guarito dalla politica

Foggiatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All'indomani dell'ufficializzazione della lista del presidente Antonio Decaro, Francesco Miglio vuota il sacco e conferma la sua candidatura alle prossime elezioni regionali nella civica del candidato del centrosinistra. Sindaco di San Severo per due mandati consecutivi, per complessivi 10 anni. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

