Migliaia sfilano per Gaza ma scoppia il caso deltaplano | Inneggia ad Hamas La replica del pilota | Non è così

Firenze, 23 settembre 2025 – Casello di Calenzano e autostrada A1 bloccati, diecimila manifestanti (cinquemila secondo la Questura), tensione davanti alla Leonardo e il caso del volo di un deltaplano interpretato come richiamo all’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, con successiva smentita del protagonista (‘Non c’entra nulla’). Tantissimi i giovani, le famiglie anche con bambini molto piccoli, lavoratori di diverse realtà, in particolare del mondo della scuola, movimenti, in un turbinio di bandiere palestinesi, che ieri mattina hanno partecipato alla manifestazione per Gaza, con partenza da Calenzano, promossa dai sindacati di base nell’ambito dello sciopero generale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Migliaia sfilano per Gaza, ma scoppia il caso deltaplano: “Inneggia ad Hamas”. La replica del pilota: “Non è così”

In questa notizia si parla di: migliaia - sfilano

Yemen, migliaia di persone sfilano per le strade di Sana'a in solidarietà con il popolo palestinese

"Per la Palestina con chi resiste, a fianco della Flotilla": in migliaia sfilano al porto di Ancona

"Per la Palestina con chi resiste, a fianco della Flotilla": in migliaia sfilano al porto di Ancona. Sbarchi bloccati

Le parole della presidente della Regione, Alessandra Todde, mentre a Cagliari sfilano a migliaia per la Palestina - VIDEO - - facebook.com Vai su Facebook

Corteo pro Pal, in migliaia sfilano per le vie di Torino: «Il Piemonte sa da che parte stare, Palestina libera!» - X Vai su X

Migliaia sfilano per Gaza, ma scoppia il caso deltaplano: “Inneggia ad Hamas”. La replica del pilota: “Non è così”.

Migliaia sfilano per Gaza, ma scoppia il caso deltaplano: “Inneggia ad Hamas”. La replica del pilota: “Non è così” - Obiettivo dichiarato della manifestazione, come recitava lo slogan “Blocchiamo tutto”, era quello di fermare anche la viabilità e lo scopo è stato centrato in pieno ... Da msn.com

Sciopero oggi per Gaza, migliaia in piazza per lo sciopero generale. Milano, brucia bandiera Usa. In 20mila a Roma - Lo sciopero generale indetto per lunedì dalle sigle sindacali di base, in segno di solidarietà con ... Si legge su msn.com