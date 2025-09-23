Ferrara, 23 settembre 2025 – Davanti al giudice si è detto dispiaciuto per quello che ha fatto, ammettendo le gravi conseguenze di quelle migliaia di messaggi hot che lui, professore 47enne d i una scuola media del Ferrarese, aveva scambiato con un’allieva di appena dodici anni. Le parole del docente, ora imputato di adescamento di minore e presente ieri mattina in tribunale, hanno fatto da premessa alla richiesta di messa alla prova (procedura che permette di evitare il processo e la condanna, svolgendo lavori di pubblica utilità) durante l’udienza predibattimentale del processo a suo carico. Sul tavolo, oltre all’istanza del 47enne, un’ offerta risarcitoria da quattromila euro per la persona offesa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Migliaia di messaggi hot all’allieva: il prof si scusa in aula, ma il risarcimento non basta