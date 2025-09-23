Michelle Garza Cervera e il tono oscuro del reboot di The Hand That Rocks the Cradle

Il celebre thriller del 1992, The Hand That Rocks the Cradle, sta per essere rivisitato attraverso una nuova versione, con il primo trailer recentemente diffuso. La pellicola vede protagoniste attrici di grande rilievo come Maika Monroe e Mary Elizabeth Winstead, che interpretano rispettivamente una tata sospettosa e una madre di quartiere alle prese con segreti inquietanti. La regia è affidata a Michelle Garza Cervera, regista messicana nota per il suo talento nel genere horror domestico. la rivisitazione di the hand that rocks the cradle si distingue come una reinterpretazione, non un remake.

