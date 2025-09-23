Miasmi alla Foce e ad Albaro | inchiesta della procura

È stata aperta un'inchiesta, da parte della procura di Genova, sui miasmi alla Foce e ad Albaro che da settimane tormentano i cittadini. Ad aprire il fascicolo, modello 45, quindi un atto non costituente notizie di reato, è stato il pubblico ministero Andrea Ranalli, coordinato dall'aggiunto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: miasmi - foce

Miasmi, cittadini esasperati: problemi dalla Foce a Casella

Miasmi alla Foce, il Municipio Medio Levante chiede "Indagini e chiarezza"

Miasmi alla Foce, il Municipio Medio Levante chiede "Indagini e chiarezza" https://ift.tt/A8DnmU1 https://ift.tt/K2QMPzq - X Vai su X

Da circa una decina di giorni gli abitanti della Foce si svegliano con odori nauseabondi e molto intensi e l’origine di questi miasmi è ancora un mistero. Nonostante decine di chiamate ai vigili urbani e il tam tam sui social e le verifiche richieste dal municipio ne - facebook.com Vai su Facebook

Miasmi alla Foce, il caso approda in procura: aperta un’inchiesta; Miasmi alla Foce e ad Albaro, la procura apre un'inchiesta; Miasmi alla Foce e Albaro, la procura apre un'inchiesta.

Miasmi alla Foce e ad Albaro, la procura apre un'inchiesta - La procura di Genova si è mossa per i miasmi che nelle ultime settimane hanno ammorbato i quartieri della Foce e di Albaro. Come scrive primocanale.it

Miasmi alla Foce e Albaro, procura apre inchiesta - Si muove la procura di Genova per i miasmi ammorbanti che per giorni hanno assediato i due quartieri vicino al mare, e cioè la Foce e Albaro. Segnala msn.com