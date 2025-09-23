Mia sorella non risponde al telefono Donna anziana soccorsa dai carabinieri
Un intervento dei carabinieri ha consentito di prestare soccorso a una donna anziana, nel territorio di Copparo. Nella tarda notte di lunedì 22 settembre, infatti, un uomo residente in Lombardia si è rivolto al 112 Nue della zona, poiché preoccupato per la salute della propria sorella, una donna. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
