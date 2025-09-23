Mi sto curando | Antonella Clerici l’annuncio in diretta Cosa le succede

News tv. Il pubblico accende la TV e si aspetta un’ora leggera, tra profumi di cucina, sorrisi e battute che alleggeriscono la mattina. Ma chi conosce Antonella Clerici sa che, dietro l’aria solare e la conduzione fresca, può arrivare all’improvviso un momento di verità. È successo ancora una volta, martedì 23 settembre, durante È sempre mezzogiorno: una parentesi improvvisa, in diretta, che ha trasformato il salotto televisivo in uno spazio di confidenza. Non per un inciampo culinario o un imprevisto di scaletta, ma per raccontare una questione personale di salute. Leggi anche: “Se iniziamo cosi me ne vado”, Chiambretti in imbarazzo per la battuta di Venier a Domenica In Leggi anche: “Non è andato come sperato” Flop in prima serata: Rai cancella il programma di Pierluigi Diaco Antonella Clerici e il legame speciale con il suo pubblico. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Mi sto curando”: Antonella Clerici, l’annuncio in diretta. Cosa le succede

In questa notizia si parla di: curando - antonella

“Ho un problema e mi sto curando”. Antonella Clerici, l’annuncio a È sempre mezzogiorno

Sto nutrendo Fischia, una cucciola molto malandata.... La stiamo curando da un po' di tempo, spero tanti che si riprenda perché mi fa molta tenerezza..? Piano piano anch'io sto riprendendo il ritmo di lavoro, anche se vi confesso, sono molto affaticato.. Sarà l - facebook.com Vai su Facebook

Ho un problema di salute, la confessione di Antonella Clerici a 'È sempre mezzogiorno'; “Mi sto curando”: Antonella Clerici, l’annuncio in diretta. Cosa le succede; “Ho un problema e mi sto curando”. Antonella Clerici, l’annuncio a È sempre mezzogiorno.

E’ sempre mezzogiorno, Antonella Clerici svela: “Ho un problema, mi sto curando” - L'articolo E’ sempre mezzogiorno, Antonella Clerici svela: “Ho un problema, mi sto curando” sembra essere il primo su LaNostraTv. Segnala msn.com

Antonella Clerici, la confessione in diretta: “Ho un problema di salute”, l’annuncio a È sempre Mezzogiorno - Nel corso della puntata di oggi del noto cooking show, la conduttrice ha spiegato ai telespettatori il perché dei suoi abbassamenti di voce: le sue parole. Riporta libero.it