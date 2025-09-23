Mi sembra di soffocare solo a guardare | passeggera resta bloccata sullo scivolo della crociera e il video fa milioni di visualizzazioni su TikTok
Il video virale postato da @kaylamierzejewski su TikTok è fortemente sconsigliato a chi soffre di claustrofobia. L’utente ha immortalato un episodio insolito e spaventoso su una nave da crociera in cui una passeggera rimane incastrata nello scivolo d’acqua Ocean Loops e non riesce a completare il percorso. La donna in difficoltà ha provato a spingersi con tutte le sue forze verso la fine del tubo ed è infine riuscita ad uscire, ma quei 13 secondi, accompagnati dal remix della canzone di Jess Glynne “Hold My Hand”, hanno messo a dura prova gli utenti più impressionabili. Il video, pubblicato il 19 settembre, conta 7,1 milioni di visualizzazioni e migliaia di commenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: sembra - soffocare
Domani torno a Ventotene per la prima Conferenza Europa sulla libertà e la democrazia. Non è un luogo qualunque: è l’isola dove Spinelli, Rossi e Ursula Hirschmann hanno acceso una speranza quando il buio del totalitarismo sembrava soffocare tutto. 1/3 - X Vai su X
12 settembre – Giornata Internazionale senza Sacchetti di Plastica Per noi è solo un rifiuto. Per una tartaruga marina, sembra una preda. Ogni anno milioni di tonnellate di plastica finiscono in mare, e le buste sono tra i rifiuti più letali per la fauna marina. Le t - facebook.com Vai su Facebook
Rimane intrappolata nello scivolo della nave da crociera: il video spaventa TikTok.