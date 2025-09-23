Mi ritiro la malattia avanza Dramma nella Famiglia reale l’annuncio choc
– Brutte notizie per la famiglia reale. L’erede al trono ha annunciato un nuovo ritiro dalla scena pubblica: per tutto il mese di ottobre non prenderà parte agli impegni ufficiali, fatta eccezione per rare occasioni come la cena di Stato con il Parlamento. La notizia è stata confermata da Palazzo, poi a sorpresa è intervenuta la diretta interessata. . Mette-Marit di Norvegia, come riferiscono diversi media italiani e stranieri, tra cui “Caffeina Magazine”, sarà costretta a sospendere le sue attività pubbliche nel mese di ottobre. 🔗 Leggi su Tvzap.it
