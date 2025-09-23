Mi ha davvero scioccato che mio figlio abbia detto una cosa del genere appena mi ha vista in abito da sposa | lo sfogo di Chase Dickson

23 set 2025

La sposa non credeva alle sue orecchie quando il figlio ha detto una frase e le ha toccato la pancia. “Mi ha davvero scioccato che lui abbia detto una cosa del genere appena mi ha vista”, ha racconta Chase Dickson a People, diventata virale con un video da oltre 4 milioni di visualizzazioni su TikTok, suo malgrado. Prima della cerimonia di nozze di Chase Dickson, il 6 settembre, suo figlio di 4 anni, Denver Dickson, le ha dato una pacca sulla pancia e le ha chiesto se stesse “aspettando un altro bambino”. Chase ha raccontato di essere rimasta “decisamente scioccata” dalla prima reazione di suo figlio nel vederla con l’abito da sposa, e di “aver solo pregato che si sbagliasse”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

